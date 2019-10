CAP3000 compie 50 anni! Venite a festeggiare il suo mitico compleanno dal 25 ottobre al 21 novembre

Festeggiamo l'Arte

Dal 25 ottobre la mostra dei 50 anni presso la Porte de Cannes e la Place Centrale.

Questo è anche il compleanno del suo pubblico, perché fa parte della bellissima storia di CAP3000 da 50 anni. Venite a condividere i migliori ricordi dei clienti che sono cresciuti con CAP3000 e hanno contribuito alla sua storia. Qui troverete anche le testimonianze emozionanti allestite attorno a una mostra retrospettiva che rende omaggio alla lealtà dei clienti storici di CAP3000, con foto inedite e aneddoti raccolti da loro. Inoltre, troverete in video su Digital Wave il film "50 anni di condivisione e connivenza" che mette in scena le foto dal 1969 ad oggi raccontando il legame immancabile e storico tra CAP3000 e il suo pubblico. Archivi preziosi raccolti dai clienti, da Nice Matin, dal Dipartimento, dall'Ufficio del Turismo ecc …

Festeggiamo in musica

AMBIENCE LIVE DJ in vari spazi con DJ SET sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre, sabato 2 novembre e domenica 3 novembre. 4 date, 3 DJ ogni volta, su 3 SITI nel centro, dalle 14 alle 18 e diversi formati musicali: Pop - Folk - World Music - Lounge, per tutti i gusti!

La ciliegina sulla torta, una serata esclusiva per ringraziare i nostri clienti per la loro lealtà ...

Per LA NOTTE DELL'ANNIVERSARIO, giovedì 21 novembre, un CONCERTO PRIVATO trasformerà il centro in una pista da ballo, su invito.

Festeggiamo in tutto il Centro dal 25 ottobre

Potrete trovare anche delle animazioni speciali come contest, corsi di colorazione XXL per bambini e tutta la famiglia e molto altro ancora.

Oltre a beauty-bars, bar di degustazione e vari seminari distribuiti nei vostri negozi preferiti, sul sito web troverete il programma completo di attività divertenti per tutti i gusti, per venire a soffiare le candeline insieme allo staff di CAP3000! Recuperate il vostro gratta e vinci dalle hostess al centro o direttamente nel nuovo spazio dedicato al programma fedeltà del 1 ° piano - Mail de la Mer. Questo gioco è riservato ai membri del programma fedeltà di CAP3000 e ai nuovi abbonati. Questo e molto altro ancora potrete scoprire presso i negozi del Centro Commerciale. Con oltre 180 negozi e ristoranti, in un ambiente eccezionale di fronte al mare, vicino all'aeroporto di Nice Côte d'Azur, CAP3000 è il paradiso dello shopping e il più grande centro commerciale della Costa Azzurra!

Per ulteriori informazioni: