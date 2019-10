Sostituisci la tua vecchia caldaia e la detrazione fiscale si tramuta direttamente in sconto fattura

Continuano a rimanere in vigore le ormai note detrazioni fiscali del 50% e del 65% per tutti quegli interventi atti a raggiungere un risparmio energetico del proprio immobile.

Da tempo, infatti, lo Stato consente di poter detrarre in 10 anni le spese sostenute per sostituire le vecchie caldaie inquinanti con generatori più efficienti o per installare pompe di calore e pannelli solari termici e fotovoltaici.

Recentemente, la normativa sulle detrazioni fiscali è stata modificata apportando importanti novità È stata data, infatti, la facoltà di cedere la detrazione al proprio fornitore, che se d’accordo, sconterà l’intero importo della detrazione direttamente sulla fattura emessa a seguito dell’intervento.

Una delle Aziende locali che ha deciso di adottare questo tipo di incentivo è la SARECO SRL di Imperia che si occupa da anni della vendita ed installazione di caldaie, impianti di climatizzazione, pannelli solari. Abbiamo quindi incontrato il suo amministratore per farci spiegare il funzionamento di tale “sconto in fattura”.

ING. FALCIOLA CI SPIEGA CHE COS’È QUESTO COSIDDETTO “SCONTO IN FATTURA” ?

Una delle cause maggiori del cambiamento climatico è l’emissione eccessiva di CO2 nell’atmosfera: ricerche ci dicono infatti che il 60 % delle emissioni di CO2 è rappresentato dai sistemi di riscaldamento degli edifici, che, nella maggior parte dei casi, sono obsoleti e inquinanti. Proprio per questo motivo, lo Stato ha voluto dare un’accelerazione agli incentivi fiscali legati a tutti quegli interventi atti alla diminuzione di gas serra e contemporaneamente al risparmio energetico degli edifici.

Con la pubblicazione del nuovo provvedimento è diventata operativa la possibilità di convertire in sconto in fattura le detrazioni spettanti per i lavori di efficientamento energetico.

In pratica, fino al 31 dicembre 2019, è stata data la possibilità di cedere la detrazione al proprio fornitore (Sareco srl). Quest’ultimo, accettandola, sconterà l’intero importo della detrazione direttamente sulla fattura emessa a seguito dell’intervento.

Lo sconto in fattura è immediato.

CI SPIEGHI LA VOSTRA OFFERTA CON UN ESEMPIO

La nostra offerta prevede la sostituzione della vecchia caldaia con una di nuova generazione a condensazione in classe energetica A+ comprensiva di un cronotermostato evoluto e la relativa installazione di valvole termostatiche (fino a 5) sui radiatori esistenti al costo totale di 3.000 euro IVA compresa “chiavi in mano”. Grazie all’introduzione di questa novità, il cliente pagherà effettivamente solo 1.050 euro anziché 3000, in quanto il 65% della detrazione fiscale che gli spetterebbe verrà direttamente scontata in fattura. Ovviamente nel prezzo finale sono già compresi tutti gli adempimenti necessari per poter usufruire di tale incentivo.

UN BEL RISPARMIO PER IL CLIENTE

Decisamente un bel risparmio, sia per quelle persone che rinunciavano alle detrazioni perché per motivi fiscali non potevano usufruirne, i cosiddetti “incapienti”, sia per tutte le altre che di fatto non dovranno più attendere 10 anni per recuperare il 65% della somma investita.

L’acquisto di un sistema di riscaldamento/raffrescamento efficiente e meno inquinante è diventato così uno degli investimenti più redditizi che le famiglie oggi possano effettuare. Caldaie a condensazione, pompe di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici non solo riducono sensibilmente la bolletta energetica di casa ma da oggi, con “lo sconto in fattura”, l’investimento potrà essere ammortizzato in pochissimo tempo godendo fin da subito degli innumerevoli vantaggi.

COSA DEVE FARE CHI È INTERESSATO

Affrettarsi, in quanto la normativa è in vigore fino al 31 dicembre 2019. Il nostro ufficio è a disposizione per concordare un sopralluogo gratuito e fornirvi tutte le informazioni necessarie. SARECO SRL – VIA NAZIONALE, 31 – IMPERIA – 0183 752597 – 346 7292856 – sareco@sarecosrl.it – www.sarecosrl.it - facebook.com/sarecosrl