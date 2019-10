Ventimiglia: francese si lava sul Roya e finisce in acqua, subito recuperato da Vigili del Fuoco e Carabinieri (Foto)

Un francese che vive su una roulotte vicino al greto del fiume Roya, è finito in acqua questa mattina a Ventimiglia. Alcuni passanti lo hanno visto da lontano e credendolo in difficoltà, hanno dato l’allarme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri mentre è stato anche allertato il nucleo Saf dei pompieri. Fortunatamente l’uomo è stato subito recuperato e riportato a terra sano e salvo nonostante la strada impervia per raggiungere il luogo dove si sono svolti i fatti.

L’uomo di solito si lava nel fiume e, questa mattina ha perso l’equilibrio cadendovi dentro, anche per l'ondata di piena che è arrivata per l'apertura della diga. Per fortuna non ha riportato ferite ma è stata portato in ospedale dalla Croce Verde Intemelia per i controlli del caso.