Sanremo: crolla una trave dal tetto in un appartamento popolare, casa inagibile e 87enne fuori casa

Si spezza letteralmente in due la trave del tetto e, con le piogge in atto, una donna di 87 anni vede scendere acqua dal soffitto. E’ accaduto questa sera in uno dei palazzi delle case popolari di strada Borgo Tinasso a Sanremo.

La donna, che vive sola all’ultimo piano della palazzina, ha chiesto aiuto ai figli che, a loro volta hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Intervenuti sul posto hanno verificato come, nel sottotetto una trave aveva ceduto e l’acqua entrava nell’appartamento. E’ stata subito staccata la corrente elettrica per evitare ulteriori danni ed è stato avvertito il Comune.

La donna, per questa notte, dormirà dai figli e, domani è previsto per lei un posto a ‘Casa Serena’. Il Comune avviserà immediatamente l’Arte, proprietaria delle palazzine, affinchè intervenga al più presto possibile, per consentire alla donna di rientrare in casa.