Maltempo e allerta meteo: ecco come possono cambiare in pochi minuti le condizioni in zone 'piccole' come la nostra provincia (Video)

“C’è sempre un po’ di incertezza quando si fanno le previsioni e, quanto accaduto tra stanotte e stamattina, può succedere regolarmente”: è quanto confermato dall’Arpal al termine o quasi dell’allerta arancione, che era stato diramato ieri con la Protezione Civile e che ha visto il passaggio della perturbazione che ha portato deboli piogge e temporali anche sulla nostra provincia, ma che ha poi ‘virato’ verso altre zone, tra cui il Levante della nostra regione, la Corsica e la costa di Toscana e Sardegna.

“Si tratta di elementi di cui si tiene regolarmente conto in fase previsionale – prosegue l’Arpal – con i fronti che possono rallentare o accelerare, modificando i passaggi sulle zone della nostra regione”. Una situazione, quella vissuta questa notte, quindi, di cui va tenuto conto in questo nuovo clima che ormai da alcuni anni ha cambiato il nostro modo di esistere, dovendo convivere con gli stati di allerta.

Ed abbiamo anche notato, nei commenti che arrivano alla nostra redazione, come molti dei nostri lettori abbiano apprezzato le scelte dei Sindaci di chiudere scuole e zone pubbliche. Purtroppo con i problemi dettati dal clima dovremo sempre più imparare a conviverci perché, situazioni come quella di stanotte si verificheranno nuovamente. Non dimentichiamo che, quanto accaduto ad esempio sabato scorso a Pigna non era previsto, anche perché una cella temporalesca si è fermata per diversi minuti nella zona, facendo cadere 200 mm di pioggia mentre sul resto della provincia sono stati molti meno.

Il punto fatto oggi dalla Protezione Civile:

Le altezze delle precipitazioni, quindi, sono rimaste modeste ed hanno visto il picco a Carpasio con 56 millimetri, seguita da Col di Nava con 54. Quindi, nell’ordine: Triora e Montegrosso Pian Latte 48, Pornassio 47, Pieve di Teco 46, Pontedassio 41, Verdeggia 39, Borgomaro e Montalto 38, Bajardo e Pigna 33, Diano Marina 31, Dolcedo 30, Ceriana ed Apricale 28, Castelvittorio 27, Airole 26, Sanremo 25, Rocchetta Nervina 23, Seborga 22, Dolceacqua 17, Ventimiglia 15.

Nessun problema per i corsi d’acqua, costantemente monitorati dall’Arpal e che, nelle ultime ore non hanno subito innalzamenti pericolosi e rimasti sotto i livelli di guardia. Nel dettaglio il torrente Impero, nella zona di Pontedassio, è negativo a quota -0,12, ovviamente molto al di sotto dei livelli di guardia (il ‘giallo’ posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Il torrente Argentina, l’unico ad essere salito nel corso della notte, a Montalto è a quota a 2,14 (5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’). In località Merelli a 0,75 (livelli di guardia in questo caso a 3 per il ‘giallo’ ed a 4,5 per il ‘rosso’).

Non si registrano danni ed anche i Vigili del Fuoco di Imperia, Sanremo e Ventimiglia non sono dovuti intervenire in casi particolari.

Il torrente Armea, è a 0,11 (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Così come anche il Nervia che, ad Isolabona è a quota 1,01 (livelli di guardia: ‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3). Il fiume Roya è: ad Airole a quota 1,49 (guardia a 3,6 per il ‘giallo’ e 5 per il ‘rosso’); a Torri è negativo a -0,05 (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’).

Da segnalare le temperature minime della notte, lievemente in calo dopo quelle degli ultimi giorni, caratterizzate dal passaggio dello scirocco. La minima ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 5,8. Quindi Pigna 9,1, Apricale 10, Colle di Nava 10,5, Carpasio e Verdeggia 11, Triora 11,7, Bajardo 12,2, Pornassio 12,9, Pontedassio e Ranzo 14,3, Pieve di Teco, Borgomaro e Seborga 14,4, Castelvittorio 14,6, Airole 14,9, Rocchetta Nervina 15,2, Dolcedo 15,7, Dolceacqua 16,3, Cipressa 16,5, Diano Marina e Imperia 17,1, Ventimiglia 17,8, Sanremo 17,9.

Nelle prossime ore è previsto un deciso miglioramento del tempo, in estensione a domani ed a tutto il fine settimana. Sono previste ampie schiarite con sole prevalente e lieve calo delle temperature. Per quanto riguarda i prossimi giorni, anche le previsioni a lunga gittata sono sempre da prendere con le molle (visti i repentini cambiamenti del tempo) vedono un abbassamento delle temperature ulteriore dalla metà della prossima settimana e qualche debolissima perturbazione.

Intanto Arpal ha aggiornato e modificato l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali. Per quanto riguarda la nostra provincia rimane di livello ‘giallo’ dalle 13 di oggi alle 3 della prossima notte. Sarà invece arancione fino alle 24 sulle zone B e D della regione e quindi gialla fino alle 3 di domani notte. A Levante, infine sarà gialla dalle 13 alle 24 di oggi.

La collocazione del minimo depressionario sulla Corsica ha favorito fino ad ora la formazione dei temporali più organizzati tra Elba e Toscana. Tuttavia permangono condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse e la possibilità di temporali anche forti. Nelle zone centrali della regione il grado di saturazione del terreno, a seguito delle piogge dei giorni scorsi, ha reso il territorio più vulnerabile e quindi é necessaria una maggiore attenzione al verificarsi dei fenomeni più intensi. Sotto le previsioni.

OGGI: la perturbazione che sta interessando la nostra penisola porta sulla Liguria condizioni di diffuso maltempo con piogge su tutte le zone di intensità anche moderata su BCD e quantitativi cumulati ovunque significativi. Fino a sera su tutte le zone restano possibili fenomeni temporaleschi o rovesci di forte intensità. Venti fino a 60-70km/h rafficati da Sud-Est su C, 50-60km/h da Nord-Est su AB; locali rinforzi fino a forti su DE.

DOMANI: venti da Nord 50-60km/h anche rafficati su AB e localmente sulle restanti zone. Bassa probabilità di temporali forti su ABD nelle prime ore del giorno con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

SABATO: venti da Nord 50-60km/h anche rafficati su AB e localmente sulle restanti zone