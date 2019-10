Cipressa: in stato di ebrezza alla guida di una moto rubata causa un incidente stradale, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Sanremo hanno arrestato il 49 enne sanremese che, sabato scorso sotto l’effetto di alcolici a bordo di un Honda SH rubato qualche giorno prima, aveva causato un sinistro stradale sulla via Aurelia all’altezza di Cipressa.

L’uomo aveva perso il controllo del mezzo, rovinando a terra dopo una collisione contro il guardrail, riportando fortunatamente solo lievi escoriazioni. In quella circostanza i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno riscontrato un tasso alcolico ben superiore ai limiti consentiti dalla legge e, considerati i suoi numerosi precedenti penali, hanno svolto accertamenti sul mezzo, scoprendone il furto.

E’ stato anche perquisito il motociclo e, sotto la sella è stata trovata una pistola scacciacani calibro 9, un passamaontagna, grimaldelli e arnesi atti allo scasso. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e guida in stato di ebbrezza mentre il motociclo, seppur in parte danneggiato a seguito del sinistro, era stato restituito alla legittima proprietaria.

A distanza di una settimana l’Autorità Giudiziaria, visti i precedenti penali del 49enne ed in considerazione della sua attuale sottoposizione all’obbligo di presentazione alla P.G. per un altro reato, ha accolto l’ipotesi investigativa dei Carabinieri e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’arrestato è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Imperia.