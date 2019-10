Ventimiglia: domani il parlamentare europeo britannico e sostenitore dei diritti umani Magid Magid sarà in visita al confine

Il parlamentare europeo britannico e sostenitore dei diritti umani, Magid Magid, sarà in visita sul confine italo-francese come testimone della crisi umanitaria di rifugiati e sfollati.

Magid, scappato dal conflitto in Somalia da bambino e ora parlamentare europeo de partito Green in Yorkshire and Humber (UK), visiterà Ventimiglia affiancato dall'organizzazione Refugee Rights Europe.

Qual è la situazione a Ventimiglia? La città, al confine italo-francese, si è ritrovata al centro di una crisi politica e umanitaria. Il piccolo comune viene soprannominato una 'Calais italiana' per l'elevato numero di sfollati bloccati nella città in seguito ai respingimenti dal confine francese, e per le condizioni squallide in cui vivono. Le risposte inadeguate delle autorità francesi, la detenzione illegale e gli illeciti respingimenti dalla Francia all'Italia peggiorano notevolmente la situazione, provocando un ritardo per i richiedenti asilo nell'inizio del percorso per le pratiche burocratiche. I richiedenti rimangono spesso intrappolati in un limbo burocratico con il rischio di peggiorare la loro condizione di salute mentale e fisica. I rifugiati e sfollati a Ventimiglia non hanno accesso alle informazioni necessarie per capire le loro opzioni.

Per saperne di più sulla situazione a Ventimiglia come riporta il report di Refugee Right Europe ‘Transito Pericoloso’ qui e un riassunto del report "Persona non Grata" pubblicato da Anafé (Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers).

Magid Magid e Refugee Rights Europe si uniscono per chiedere ai capi europei di continuare a lavorare per migliorare le riforme del sistema di richiedenti asilo a livello nazionale ed europeo: “I nostri obbiettivi sono:

- spingere l'UE ad alleviare le pressioni sull'Italia come stato di prima entrata in Europacreando un meccanismo di responsabilità condivisa tra i diversi stati europei e facilitando le riunificazioni famigliari in Europa.

- Lanciare un appello al governo italiano per migliorare le condizioni sul confine a Ventimiglia. Questo include provvedere con strutture adeguate, accesso a cibo e servizi igienici, assistenza sanitaria- inclusa la disponibilità di assistenti sociali preparati appositamente per questa situazione e psicologi, personale specializzato in traffico di esseri umani ed interpreti. Ci devono essere strutture specifiche per donne e bambine.

- Lanciare un appello alle autorità francesi per fermare la detenzione illegale di individui e fermare altri respingimenti. A questo scopo, la polizia di confine deve essere formata sui diritti del bambino e sulle giuste procedure da attuare nel caso di minori incontrati al confine”.

Magid Magid, parlamentare europeo britannico e sostenitore dei diritti umani, prosegue: "Le condizioni al confine italo-francese sono assolutamente inaccettabili. Gli stati europei devono lavorare insieme per assicurare che venga fornita protezione ed elaborare una risposta dignitosa per aiutare le persone vulnerabili richiedenti rifugio in Europa".

Marta Welander, direttore esecutivo di Refugee Rights Europe, afferma: "È di fondamentale importanza che i membri del Parlamento Europeo, che hanno il potere di influenzare direttamente il sistema di asilo europeo, assistano alla crisi umanitaria in prima persona. È chiaro che la situazione attuale è inaccettabile, ma anche assolutamente evitabile. Siamo molto contenti di sapere che Magid continuerà a spingere per un cambiamento per i rifugiati e gli sfollati, e una fine degli illegali respingimenti di minori e illegittima deprivazione di libertà”.