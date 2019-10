Soldano si impegna nella lotta contro l'uso della plastica monouso, Comune regala borracce ai bimbi della scuola

L'amministrazione comunale di Soldano ha deciso di donare delle borracce agli alunni delle scuole del paesino. Un'importante iniziativa quella assunta dal sindaco Isio Cassini e che si muove nell'ottica dell'adesione al progetto governativo 'Plastic Free Challenge'.



Con questo gesto si punta a disincentivare l'uso e la diffusione della plastica monouso. Così, le borracce andranno a rimpiazzare l'uso delle bottigliette di plastica nell'uso quotidiano.

Nelle scorse settimane l'amministrazione comunale ha formalmente accettato di aderire al protocollo governativo andando ad attuare una serie di politiche volte proprio all'eliminazione di quegli oggetti realizzati in plastica monouso ed andando a privilegiare invece tutto ciò che deriva da materiale plastico riciclato o compostabile. Per questo la giunta ha deliberato alcune azioni importanti, a partire dall’eliminazione dell’uso della plastica usa e getta nei distributori di bevande presenti negli edifici di proprietà comunale e la limitazione di questi oggetti all’interno degli eventi pubblici organizzati direttamente dal Comune, così come nelle riunioni del consiglio comunale e durante le commissioni consigliari.



Infatti, il provvedimento invita all'uso di materiale riciclabile compostabile per piatti posate e quant’altro sia possibile anche nelle mense delle scuole comunali del territorio. La lotta alla plastica monouso è il grande tema di attualità che sta impegnando sempre di più le amministrazioni, a partire proprio dai piccoli comuni.



Sono sempre di più i borghi che hanno raccolto la sfida iniziando a muoversi in questa direzione, cercando di abbattere il consumo di questo materiale. La lotta passa tuttavia anche dalle pareti domestiche per questo il Comune di Soldano oltre ad impegnarsi per primo ha deciso di avviare anche una campagna informativa e di sensibilizzazione contro l'uso della plastica monouso nelle aree pubbliche negli spazi privati mediante iniziative che saranno attivate nei prossimi mesi. Un primo passo sono state proprio le scuole e le nuove borracce.