Sanremo: ieri al convegno ‘Acqua, un diritto umano universale’ anche l'associazione 'Rinascita della Valle Bormida'

Per la seconda volta, negli ultimi trent’anni, l’associazione per la ‘Rinascita della Valle Bormida’ è giunta a Sanremo per raccontare qualcosa.

E’ stata consegnata ieri la tessera di socio onorario al promotore del Convegno ‘Acqua, un diritto umano universale’ tenutosi al Teatro del Casinò Municipale. La tessera è stata consegnata ad uno dei maggiori promotori delle grandi e numerose iniziative che portarono la gente della valle ad aver ragione dell’Acna e dei suoi tentativi di costruire inceneritori al posto della bonifica, ovvero Pietro Foglino, di Acqui Terme ma di adozione sanremese.

La prima volta dell’associazione valbormidese a Sanremo fu il 25 febbraio 1989, in occasione del Festival al Teatro Ariston: duemila valligiani vollero raccontare ai sanremesi, ai media ed al mondo, il dramma di una valle lunga quasi 150 chilometri ed estesa tra le Province di Savona, Cuneo, Asti e Alessandria, oltre che tra le Regioni Liguria e Piemonte, percorsa da un fiume inquinatissimo, tra i più ‘sporchi’ d’Italia.

“Responsabile – racconta l’associazione - ne era un’azienda del Gruppo Montedison, l’Acna di Cengio, che di lì a poco sarebbe passata al gruppo Eni con tutti i suoi processi penali, il suo risanamento da realizzare, la bonifica (costata sinora, dopo vent’anni di ‘lavori’, 400 milioni di euro), i passivi di bilancio, i rimborsi ambientali dovuti alla valle. Un debito enorme, quindi, per l’intera comunità nazionale. Ma anche la ‘bonifica’ lascia molto a desiderare: non una ricerca scientifica è stata realizzata, malgrado la spesa, e non una vera messa in sicurezza, tanto che la Comunità Europea l’ha sottoposta ad una pesante procedura d’infrazione definendola semplicemente una ‘Discarica abusiva’. In Valle viene definita, con l’ironia pungente tipica degli abitanti di Langa, ‘La bonifica del Gatto’, proprio per l’ammucchiamento ed il semplice sotterramento dei 5 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosissimi nel sito attorno a cui si trovavano per gli oltre cento anni di gestione criminosa dell’ambiente locale e dei suoi dintorni. 150 chilometri di valle, appunto”.