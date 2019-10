Sanremo: dalle 8 di domani, modifica a viabilità in via Padre Semeria e strada Sen. Ernesto Marsaglia per lavori

Il Servizio Viabilità - Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo comunica che:

- dalle ore 8 del 25 ottobre, sino a fine lavori, in via Padre Semeria, nei tratti segnalati, entrerà in vigore il senso unico alternato per lavori di asportazione radici e ripristino manto stradale

- dalle ore 8 del 25 ottobre, in strada Sen. Ernesto Marsaglia, nel tratto del muro franato dove la strada è chiusa, inizieranno i lavori di ricostruzione del muro. La strada resterà chiusa al transito. Sarà garantito il passaggio di alunni e genitori per accedere allo scuolabus negli orari: 7.25 - 8.10 - 13.20 - 16.15.