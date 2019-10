'Processo senza Prescrizione': domani mattina in tribunale un convegno organizzato da Ordine Avvocati e Camera Penale

La Camera Penale Imperia-Sanremo ha partecipato al Congresso Straordinario dell’Unione delle Camere Penali, organizzato nella splendida cornice di Taormina, dal 18 al 20 ottobre scorsi, con i propri delegati Avv. Fabrizio Cravero, Presidente e Avv. Marco Bosio, Past President. Il tema del Congresso è stato quello del “Processo senza Prescrizione” che vedrà, dal 1° ottobre del prossimo anno la nuova figura dell’ “Imputato Per Sempre”.

Sono state analizzate, spiegate e divulgate le vere cause dell’irragionevole durata dei processi in Italia e, in particolare, è stata diffusa l’indagine effettuata dall’UCPI in collaborazione con l’Eurispes basata su dati rilevati su 13.000 processi che hanno analizzato le cause del rinvio dell’udienza innanzi al Tribunale Collegiale o Monocratico.

Dall’indagine si evince che solamente il 4,0% dei rinvii ad altra udienza sono dovuti ad impedimenti del difensore o dell’imputato, i quali comunque non hanno effetto sul decorso della prescrizione; al contrario circa il 16% dei rinvii sono causati da disfunzioni del sistema, tra cui le omesse o irregolari notifiche alle parti o ai difensori. Il 64% dei rinvii è invece disposto per esigenze processualmente fisiologiche al fine, ad esempio, di iniziare o proseguire o concludere l’istruttoria.

"Dall’analisi del campione, pertanto - evidenzia la risulta evidente che i lunghi tempi per celebrare un procedimento penale non possono essere addebitali alla difesa dell’imputato. La riforma fortemente voluta dal Ministro Bonafede circa la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado non renderà, da sola, la celebrazione dei processi più rapida e dal primo gennaio 2020 lascerà gli imputati in balia della giustizia senza che vi sia un termine entro cui il procedimento dovrà essere concluso.

Per questo motivo l’UCPI ha deliberato l’astensione dalle udienze dal 21 al 25 ottobre 2019 e la nostra Camera Penale ha aderito di buon grado all’indetta astensione che non vuole e non deve essere solamente un grido di allarme per chi è sottoposto ad un processo penale, ma lo deve essere per tutti i cittadini, i quali un domani potrebbero essere parte di un procedimento senza fine del quale sia come persone offese, sia quali imputati potrebbero vederne gli esiti dopo un tempo assolutamente non ragionevole.

A corollario di quanto sopra, la CPIS ha organizzato, di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia, un convegno per domani, dalle 11 alle 13, nell’Aula Polivalente sita nel Tribunale di Imperia, nel giorno in cui anche l’OCF ha fatto propria la decisione dell’UCPI, deliberando anch’essa una giornata di astensione da tutte le udienze del 25 ottobre: interverranno il Presidente del CoA Avv. Bruno Di Giovanni nonché il Presidente della CPIS Avv. Fabrizio Cravero per evidenziare come i tempi di celebrazione dei processi, già enormemente dilatati per cause estranee all’attività difensiva, saranno destinati ad un ulteriore vertiginoso incremento, in palese contrasto con l’art. 111 della Costituzione.