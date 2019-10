L'acqua un diritto umano universale: giornata formativa per gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia

L'acqua come bene primario senza il quale non si può vivere, un concetto spesso sottovalutato nella società moderna. I ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia si sono confrontati con questa importante tematica in occasione di un convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.).



I giovani studenti delle classi, quarta e quinta, dell'Istituto E.Ruffini, accompagnati dalla vicepreside Annamaria Richiardi e dalla prof.ssa Barbara Antenucci, referente per le attività di Cittadinanza e Costituzione, hanno preso parte all'incontro svoltosi presso il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo.



Prima dell'intervento dei relatori, i ragazzi hanno guardato 'Il bacio azzurro', un film del 2015 che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l'importante messaggio trasmesso. In questa opera, nata da un'idea Eduardo Di Gennaro e con la regia di Pino Tordiglione e Fausto Baldassarre, il pubblico viene invitato a riflettere sul tema dell'acqua, l'importanza che essa ha nella vita di ogni essere umano del pianeta, un liquido prezioso, simbolo di vita, da rispettare e tutelare, evitandone lo spreco, soprattutto in un mondo in cui non tutte le persone possono accedere facilmente a questo bene.



La giornata formativa dei ragazzi dell'Alberghiero è proseguita con la partecipazione al convegno "Acqua - un diritto umano universale'. Gli ospiti sono partiti da una data importante, quella del 28 luglio 2010, quando le Nazioni Unite, attraverso una risoluzione, hanno riconosciuto l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari tra i diritti umani fondamentali. L'incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, della prof.ssa Lara Trucco, Prorettore di Imperia (Università di Genova) e dell'avv. Maurizio Maria Foglino, presidente della A.N.F. di Sanremo.



Subito dopo si è aperta una tavola rotonda moderata dalla dott.ssa Marzia Taruffi e che ha portato a confrontarsi sul tema: il prof. Fausto Pocar (Presidente dell'Istituto di Diritto Umanitario di Sanremo), l'ambasciatore Luigi Guidobono Cavalchini Garofali (presidente di Hydroaid), il prof. Tullio Scovazzi (Commissione Etica della Fondazione Prince Albert II). Il dibattito sull'acqua ha catturato l'attenzione dei ragazzi dell'Alberghiero. Questo è un argomento di estrema attualità e che invita sempre più a riflettere, a maggior ragione tra questi adulti del domani che con questo bene si confronteranno sul lavoro, ad esempio in cucina. Gli studenti hanno dimostrato di aver colto gli spunti di riflessione offerti tanto dal film quanto dai relatori e l'argomento sarà oggetto di un'attenta analisi anche durante l'anno scolastico appena iniziato.