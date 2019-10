Imperia: due appuntamenti importanti nel fine settimana per gli studenti del'Istituto 'Ruffini' (Foto)

Settimana di scuola interrotta dall'allerta meteo ma due appuntamenti importanti nel fine settimana vedranno impegnati gli studenti del Ruffini di Imperia. Sabato prossimo, infatti, un gruppo di studenti frequentanti il corso ITT parteciperanno, con l’attività di accoglienza, alla 'Coppa Europa di musica'.

Saranno impegnati per tutta la giornata e daranno informazioni ai partecipanti alla gara e al pubblico presso l’auditorium della camera di commercio. Un nuovo momento di collaborazione con il dott. Fiorenzo Runco, direttore artistico della importante manifestazione; una collaborazione continua, nel corso degli anni, con il supporto degli studenti del turistico ad ogni evento, dalle attività per il Videofestival ad ogni manifestazione che si presenta in città.

Ora l’adesione a questo nuovo evento, per la prima volta ad Imperia, permetterà ai ragazzi una nuova esperienza formativa sicuramente molto interessante. Dal momento che, proprio da queste occasioni scaturiscono opportunità’ per la nostra realtà scolastica, da sempre attenta alle proposte cittadine per il turismo. I nostri studenti partecipano sempre con molto entusiasmo a queste iniziative considerandole momenti di didattica sul campo stimolanti e coinvolgenti e la “Coppa Europea della musica”, che è rivolta soprattutto ai giovani musicisti ed ai gruppi musicali, è un’occasione da non perdere e da sommare ai molteplici e costruttivi percorsi di alternanza scuola lavoro del triennio conclusivo del Ruffini.

Negli stessi giorni, da sabato a martedì prossimi, 5 studentesse delle classi quarte, selezionate in base al merito e all’impegno scolastico, parteciperanno a 'Sailor - La nave dell’Orientamento' ai mestieri ed alle professioni del mare, che vede coinvolti circa 120 studenti degli istituti alberghieri, nautici e turistici. Una partecipazione all’iniziativa, organizzata nell’ambito del salone Orientamenti ed offerta alle ragazze da Regione Liguria, che è stata a lungo desiderata dal nostro istituto che grazie a questo evento avvicinerà i ragazzi alle professionalità del turismo crocieristico.

Durante la navigazione sulla tratta Genova-Palermo-Genova, saranno coinvolte in attività di alternanza scuola lavoro inerenti l’accoglienza il front desk e e sarà di certo un modo divertente e appassionante di fare scuola.