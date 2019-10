Domani la Fratelli Carli inaugurerà un nuovo grande punto vendita del proprio canale retail a Novara (il 4° in Piemonte)

Sarà Novara a dare il benvenuto al 14° Emporio Fratelli Carli: continua quindi l’espansione in Italia del canale retail della storica e rinomata azienda olearia di Imperia.

Domani sarà inaugurato in città il nuovo store in pieno centro, in Corso Cavour 19/21, nel quale sarà possibile trovare e degustare non solo il celebre Olio Carli, ma anche le conserve alimentari della tradizione ligure e mediterranea, insieme a tutti quei prodotti che hanno proprio nell’olio di oliva l’elemento alla base della loro bontà.

Con tre grandi vetrine e 58 mq di superficie di vendita, si tratta del quarto Emporio in Piemonte dopo quelli di Torino, Cuneo e Alessandria. L’Emporio permette ai visitatori un vero e proprio viaggio nel gusto: sugli scaffali troveranno posto, oltre al famoso Olio Carli (di Oliva o Extra Vergine di Oliva), anche tonno, verdure sott'olio, olive, peperoncini ripieni, pesto e sughi pronti, pasta fresca, liscia o ripiena, tortini freschi salati che cambieranno nel corso dell’anno a seconda della verdura di stagione disponibile. E poi ancora vini, aceti, creme di frutta. Per finire, cosmetici e saponi a base di olio di oliva.

Dalle 17 di venerdì i buongustai di Novara saranno invitati ad una lunga festa di inaugurazione in cui sarà possibile viaggiare alla scoperta dei prodotti Fratelli Carli, coinvolti in golose preparazioni.

Fratelli Carli ha fondato il proprio modello di business puntando per un secolo sulla vendita per corrispondenza, intuendo che il rapporto diretto con la clientela e la possibilità di conoscere le preferenze di ogni acquirente sarebbero stati vincenti per i propri prodotti. Nell’ultimo decennio, a questo canale - che pur rimane fondamentale - l’azienda ha deciso di affiancare punti vendita fisici, dove incontrare nuovi consumatori e consentire loro di vivere un’esperienza completamente immersiva tra i valori e le peculiarità della marca.

Così commenta Claudia Carli, brand marketing manager di Fratelli Carli: “È una vera soddisfazione per noi continuare l’importante percorso di espansione della nostra catena retail e vedere crescere la nostra squadra. Quello di oggi rappresenta il quarto Emporio in Piemonte, una Regione che ha sempre dimostrato grande affezione al nostro marchio e ai nostri prodotti”. Continua la pronipote del fondatore “Come accaduto per gli altri punti vendita, anche qui abbiamo scelto di aprire nel cuore della città. Desideriamo che ogni Emporio possa far scoprire il nostro mondo ai cittadini, ai turisti, ai passanti, coinvolgendoli in un percorso tra sapore e sapere e ci fa molto piacere trasportare virtualmente i consumatori novaresi nelle nostre terre, facendogli in qualche modo assaporare tradizioni e profumi di Liguria”.