Camporosso: alberi a rischio crollo su via Oberto D'Oria, il Sindaco ordina il taglio alla proprietaria (Foto)

Il Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli ha emesso un’ordinanza nei confronti della proprietaria di un terreno in via Oberto D’Oria, dove insistono alcuni alberi di ‘Pino d’Aleppo’, piante di alto fusto che, essendo piegate sulla strada, sono particolarmente pericolose per il transito.

L’ordinanza riguarda 19 alberi che sono stati verificati dalla Polizia Municipale ed alcuni esperti. E’ stato appurato come il pericolo di crollo esista realmente e, per questo, il primo cittadino ha dato 10 giorni di tempo alla proprietaria del terreno per intervenire. In caso contrario il taglio verrà effettuato dal Comune con i costi a carico della proprietaria.