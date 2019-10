Bordighera sempre più 'green': il Comune offre un'area vicina al porto per l'affitto delle biciclette elettriche

Continua a perseguire la volontà di diventare una città ‘green’ l’Amministrazione comunale di Bordighera. L’esecutivo guidato dal Sindaco Vittorio Ingenito, infatti, ha deciso di approvare un capitolato speciale di gara, per la concessione di un’area pubblica per l’insediamento di una attività di noleggio di mountain bike con pedalata assistita (e-bike).

L’eventuale concessionario potrà contare su uno spazio sul piazzale ‘Capitanerie di Porto’, poco sopra l’approdo bordi gotto, nella zona a monte, a ponente del gioco per le bocce, con una superficie di 100 metri quadri. Potrà utilizzare uno spazio all’interno della vicina galleria per il deposito ed il ricovero notturno di almeno 50 e-bike. Il canone sarà di 600 euro l’anno.

L’eventuale imprenditore potrà così noleggiare le bici ecologiche, sia per residenti che turisti, che vorranno utilizzare per gli spostamenti normali in città o per chi, invece, vorrà farsi un giro turistico, magari anche sulle immediate alture della città. Un altro passo verso la città sempre più ‘green’ voluta dall’Amministrazione comunale.