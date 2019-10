Arma di Taggia: a sorpresa anche nuove alberature nei lavori di rifacimento del marciapiedi sul lungomare di levante

A sorpresa saranno posizionate anche delle nuove alberature sulla passeggiata lato levante di Arma di Taggia. L'amministrazione comunale sta valutando quali tipi di piante ed essenze andare ad introdurre sul nuovo marciapiede che inizia a prendere forma.



Da indiscrezioni si è parlato delle possibilità di inserire o nuove palme, andando così a proseguire quanto visto in passato nei limitrofi tratti del lungomare o altre varietà come ad esempio la jacaranda. Un miglioramento quindi che andrà ad abbellire la zona ad integrazione dei lavori avviati nei primi giorni di ottobre.



Entro le prossime settimane il marciapiedi sarà rifatto completamente. Godrà di una nuova illuminazione a led ad alto risparmio energetico e contestualmente si procederà all'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo lavoro è nato primariamente per la messa in sicurezza di uno dei marciapiedi più ammalorati di Arma di Taggia e come risposta dell'amministrazione alle molteplici richieste arrivate nel tempo da abitanti, negozianti e turisti della zona.