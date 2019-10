Stop all'invecchiamento digitale: Blue Defence a SanremoBio, la prima linea di alta cosmesi per la protezione dai raggi blu

Ogni volta che consultiamo il nostro SMARTPHONE, che apriamo un PC o che guardiamo un televisore o uno SCHERMO A LED siamo esposti ad una forma di radiazione elettromagnetica: l’HEV, acronimo di High Energy Visible, detta anche “LUCE BLU”. Emessa dal sole, ma soprattutto dai dispositivi digitali, sta diventando uno degli argomenti più dibattuti in ambito SKIN CARE perché numerosi e recenti studi dimostrano la sua pericolosità per la pelle, causa di precoce invecchiamento cutaneo poiché penetra in profondità nel derma causando un grande sviluppo di radicali liberi.

La luce blu è una componente naturale della radiazione solare, fa parte della luce visibile ed è caratterizzata da una lunghezza d'onda più lunga rispetto agli UV tanto che arriva fino a noi con intensità costante e relativamente debole. La parte dannosa, invece, è quella artificiale emanata dagli apparecchi tecnologici, dai LED e dagli schermi digitali e che genera intensità di luce fino a 1000 volte più elevata rispetto alla soglia di comfort visivo. È meno pericolosa rispetto agli UV ma più subdola perché ne siamo esposti in maniera costante e non procura segni di danneggiamento visibili. È chiamata anche il “male del 21esimo secolo”: basti pensare, infatti, che ciascuno di noi possiede circa quattro device e che mediamente trascorriamo sei ore al giorno davanti a schermi con luci Led, per un tempo complessivo calcolato in tre mesi consecutivi all’anno. Inoltre, secondo alcune ricerche, i più giovani controllano i loro telefoni per una media di 150 volte al giorno. Tutto questo significa che "trascorrere quattro giorni lavorativi di otto ore davanti a un computer ti espone alla stessa quantità di energia di 20 minuti al sole di mezzogiorno. E sette minuti di esposizione al sole alle ore 13 sono sufficienti per indurre una rapida abbronzatura della pelle”, spiega il dermatologo dott. Murad.

INQUINAMENTO DIGITALE E “RUGHE DA SMARTPHONE”

“Questa sovraesposizione alla luce blu, specialmente quando è altamente concentrata, non è senza rischi. Per quanto riguarda la pelle, studi recenti hanno certificato che esiste una connessione tra la luce blu e la comparsa di rughe e macchie scure. Tale esposizione, infatti, causa stress ossidativo alle strutture cellulari, come evidenziato da una maggiore prevalenza di radicali liberi e può danneggiare le funzioni protettive della pelle” Spiega ancora Sergio Spina: “La luce blu può penetrare fino al nostro derma e colpire collagene ed elastina, con relativi danni come rughe, cedimenti cutanei e iperpigmentazione”.

IL RIMEDIO PER LA PELLE

La più avanzata ricerca in tema di skin care ha messo a punto prodotti ad hoc.

A SanremoBio abbiamo inserito i prodotti della Bema Cosmetici perchè tra quelli presenti sul mercato garantiscono migliore affidabilità e risultati tangibili.

Blue Defence Bema Bio Face è la linea specifica per pelli mature, perfezionatrice dei segni del tempo (rughe, cedimenti del viso e grana irregolare) in grado di proteggere la pelle dai Raggi Blu emessi da fonti di luce artificiale come lampade a luce blu, LED, schermi di computer e smartphone.

Ogni prodotto della gamma di prodotti Blue Defence avvolge la pelle proteggendola e riparandola grazie alle texture confortevoli e al rivoluzionario mix di estratti Visiblue Screen Complex®: recenti studi hanno dimostrato che i Raggi Blu riescono a penetrare fino all’ipoderma causando un’iperpigmentazione della pelle, generano un incremento di radicali liberi del 50% e uno stress ossidativo in grado di accelerare l’invecchiamento cutaneo.

I Laboratori Bema Cosmetici sono riusciti a unire attivi riparatori dei danni della tecnologia ed emulsioni ultra confortevoli ed hanno creato:Blue Defence.

Grazie alle alte concentrazioni di Visiblue Screen Complex® si attenuano le imperfezioni e la pelle appare immediatamente luminosa e riposata, rughe e irregolarità risultano diminuite.

La crema Blue Defence con l’esclusivo Visiblue Screen Complex® a cessione graduale è un trattamento per il viso ad azione rigenerante e antirughe, ultra idratante e adatto a pelli mature. Questa crema dall'azione antiossidante, nutre in profondità anche le pelli più secche, riattivando il loro meccanismo interno di idratazione.

La pelle è nuovamente morbida e liscia e le rughe di disidratazione scompaiono.

PER APPROFONDIRE:

VISIBLUE SCREEN COMPLEX®

Si tratta dell’ esclusivo complesso di principi attivi di nuova generazione, messo a punto nei Laboratori di Ricerca Bema Cosmetici. L’azione combinata di Licopene, Verbasco, Correggiola (Poligonio), Xantophilla e Olio di Riso (ricco in Gamma Orizanolo) si basa su un concetto scientifico rivoluzionario: i raggi blu emessi da schermi, smartphone e luci LED accelerano l’invecchiamento cutaneo e causano iperpigmentazione della pelle. Questi estratti vegetali sono in grado di schermare i raggi blu e rossi riducendone gli effetti dannosi.

PROTEZIONE: I petali del Verbasco sono in grado di assorbire le radiazioni UV potenzialmente nocive e trasformarle in una nuova sorgente di luce che aumenta la luminosità della pelle;

ANTIOSSIDANTE: Il Licopene, potenziato dal Gamma Orizanolo, è uno dei più potenti antiossidanti della famiglia dei carotenoidi. Questo antiossidante protegge i tessuti cutanei dagli effetti dannosi dei radicali liberi. La Luteina o xantophilla (dal greco “xanthos”, che significa giallo e “fylla”, foglie) è una sostanza naturale (presente nella retina oculare) appartenente chimicamente alla famiglia dei carotenoidi, di colore variabile tra il giallo, l’arancione e il rosso, largamente diffuse nel regno animale e vegetale, aventi la struttura chimica fondamentale del carotene, ma contenenti atomi di ossigeno.

Il mix di licopene e luteina permette a Blue Defence di di filtrare perfettamente la gamma spettrale interessata tra i 400 e i 500 nm. Inoltre svolge una spiccata azione nella stimolazione del collagene.

OLIO DI RISO-GAMMA ORIZANOLO: L’olio di semi di riso contiene Gamma Orizanolo, fitosterolo e vitamina E. Abbiamo selezionato quest’olio ricco di sostanze insaponificabili non solo per i suoi componenti nutrienti per la pelle e per la sua alta stabilità ossidativa ma anche per il suo tipico colore giallo-arancio che permette di ottenere un totale blocco della componente blu della luce visibile.

Questo olio diventa un potente mezzo per veicolare ed aumentare la funzionalità antiossidante dei due carotenoidi (Xantophilla e licopene).