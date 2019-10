Vallecrosia: deliberati dalla Giunta serie di interventi per messa in sicurezza della viabilità cittadina

La Giunta Comunale di Vallecrosia ha deliberato, nella seduta del 16 ottobre scorso, una serie di interventi di messa in sicurezza delle principali criticità delle vie cittadine.

“Come promesso in campagna elettorale e sottoscritto nel nostro programma elettorale - si spiega nella nota -, le manutenzioni e le messe in sicurezza sono al centro del mandato amministrativo. Con questo atto di impegno amministrativo, abbiamo stanziato circa 70.000,00 euro, al fine di continuare ad eliminare molti pericoli e disagi lungo le vie cittadine.

Risulta evidente come la velocità rappresenti un elemento che incide in modo determinante sul grado degli incidenti stradali, è pertanto precisa volontà di questa amministrazione comunale incentivare la realizzazione di opere, che inducano un rallentamento permanente della velocità dei veicoli in transito e che consentano al pedone di muoversi in sede protetta. Per queste motivazioni verranno realizzati una serie di attraversamenti pedonali rialzati lungo le vie cittadine.

Verranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza del marciapiede di Via Colombo e dell’asfalto totalmente ammalorato, per garantire un corretto uso da parte dei pedoni. Inoltre provvederemo alla riqualificazione di un’area gerbida comunale, mediante il taglio di vegetazione infestante, pulizia e regolarizzazione del fondo.

Stiamo cercando di impegnarci in tutte le zone della città, per restituire ai cittadini la presenza amministrativa. Purtroppo ancora molto si dovrà fare, ma con questa programmazione, al termine del nostro mandato, potranno essere visibili le attività svolte”.