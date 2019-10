Il centrodestra avanti secondo i sondaggi alle prossime elezioni regionali: il parere di Sergio Tommasini

“Lunedì sera nel primo incontro di Liguria Popolare con un gruppo di Sanremesi commentavamo con Antonio Bissolotti (vice presidente di Liguria Popolare), Monica Albarelli (coordinatrice di Sanremo Popolare) e con il collega consigliere Piero Correnti la percezione del grande consenso che secondo noi il governatore Toti riscuote in tutta la Liguria. E' pertanto con grande soddisfazione che ieri mattina ho appreso i risultati del sondaggio commissionato a SWG che conferma, anzi amplifica le nostre sensazioni”.

Interviene in questo modo il Capogruppo di ‘Liguria Popolare’ in Consiglio comunale a Sanremo, Sergio Tommasini, che prosegue: “Due dati saltano agli occhi: il primo che in una ipotesi di alleanza fra Pd e 5 stelle, il centro destra guidato da Giovanni Toti avrebbe un vantaggio di circa 10 punti percentuali e questo nonostante il fatto che le interviste agli elettori liguri siano state fatte precedentemente alla imponente manifestazione dl centrodestra a Roma in piazza San Giovanni con oltre 200mila persone. Il secondo è che al di la della lista del Governatore Toti le liste civiche del centro destra vengono stimate al 5%, ossia Liguria Popolare”.

“Come abbiamo più volte sostenuto – prosegue Tommasini – ‘Liguria Popolare’ è l'unica lista civica di centrodestra presente in Consiglio Regionale, con i consiglieri Andrea Costa e Gabriele Pisani, e sarà L’unica lista civica presente nella coalizione che sosterrà la riconferma del Governatore nel prossimo 2020”.

Nelle prossime settimane continueranno gli incontri di Liguria Popolare con i cittadini dei 66 Comuni della nostra Provincia: “Siamo contenti di questa scelta che presenta come movimento importanti radici cristiane che provengono anche dal dna del nostro referente nazionale l’on. Maurizio Lupi”.