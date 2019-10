Da domani sera 24 ore di sciopero nei trasporti: problemi e disagi anche nella nostra regione

Problemi anche per la nostra regione, dalle 21 di domani sera alla stessa ora di venerdì , per lo sciopero generale dei trasporti, che rischia di paralizzare ferrovie, aerei e trasporto a livello locale, in un weekend difficile per chi si deve muovere.

Probabili problemi anche per scuole e altri servizi pubblici, per l’astensione dal lavoro proclamata da Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Cit e Slai Cobas, che chiedono l'aumento dei salari, l'abbassamento dei carichi di lavoro e la cancellazione di Jobs Act e legge Fornero.

Per quanto riguarda i treni, le ferrovie confermano che saranno garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21).