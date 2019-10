Sanremo: aperitivo di beneficenza al Museo dei Fiori con l'associazione ‘Noi4you’

Il Museo del fiore di Sanremo, in corso Cavallotti 113, organizza un aperitivo in giallo a favore dell'Associazione NOI4YOU, sportello di ascolto e aiuto contro la violenza, con sede a Bordighera e San Bartolomeo al Mare, devolvendo parte del ricavato al sostegno dell'Associazione.

"Sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 19, si potrà gustare un ottimo aperitivo in una splendida cornice e, nel contempo, contribuire a sostenere l'attività degli sportelli di ascolto e aiuto NOI4YOU che con passione, competenz e generosità si dedicano al delicato tema della violenza contro le donne e non solo... Vi aspettiamo per brindare insieme...".