Per il fine settimana di Halloween trilogia di eventi al Bahama Star

Al Bahama Star, in occasione dello speciale weekend di Ognissanti, tre serate all'insegna dello spettacolo e del divertimento. Si parte giovedì 31 ottobre con “Halloween Night” e gli “Erbagrama”. A seguire il Karaband, un format che consentirà agli allievi dell'Alma by night di cantare i brani della serata live, affiancati dai membri della Rock Band. Venerdì 1 novembre, sarà la volta del primo incontro serale con gli allievi di Alma percorso vocale. Sabato sera invece, il locale vestirà i panni della sua versione “by night” con musica, animazione e Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town. Ma non è tutto! Durante la settimana il locale prosegue con la formula “by day” fatta di colazioni e lunch worker.

Si rammenta, che a breve si terranno le selezioni del Cantainverno 2019, serbatoio per concorsi a livello nazionale.

Per le serate è sempre gradita la prenotazione al 380 7098908.