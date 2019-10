Ecco i 65 artisti emergenti in corsa per la finale di ‘Sanremo Giovani’ 2019: solo 6 le donne, due i liguri

Sta per entrare nel vivo la corsa al 70° Festival di Sanremo per i giovano che da tutta Italia sognano il palco dell’Ariston. Mentre in città è in corso la selezione di ‘Area Sanremo’, l’unico concorso che porta due giovani al Festival, la Rai ha stilato l’elenco dei 65 artisti in lizza per la finale di ‘Sanremo Giovani’ 2019 in programma giovedì 19 dicembre in diretta su Rai1.

La novità è il numero: sono 65 invece di 70. In totale le iscrizioni sono state 842 ed è quindi facile intuire come sia stato difficile per la commissione composta da Amadeus, Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Maicis scegliere i primi 65.

La divisione vede: 52 singoli (divisi in 6 donne e 46 uomini) e 13 gruppi. Il record di partecipanti va al Lazio con 18 canzoni in gara, solo 2 dalla Liguria (I Tristi con “L’ultima notte dell’anno” e Libero con “La casa del vento”, entrambi di Genova).

Al termine delle audizioni previste in questi giorni saranno scelti i 20 artisti (singoli o gruppi) che andranno alle semifinali che saranno trasmesse in diretta su Rai1 all’interno della trasmissione di Marco Liorni ‘Italia Sì’ il 16, 23 e 30 novembre e il 7 dicembre. Lì si sceglieranno i 10 artisti che si sfideranno in finale il 19 dicembre a Sanremo. Cinque di loro andranno al 70° Festival di Sanremo insieme all’ultimo vincitore di ‘Sanremo Young’ e ai due tintori di ‘Area Sanremo’.

In allegato l’elenco con i toni dei 65 artisti selezionati.