Sanremo: in arrivo la prima ‘The Mall Golf Cup’, e intanto proseguono gli incontri tra l’amministrazione e la proprietà dell’outlet

A pochi mesi dal suo arrivo in valle Armea il marchio ‘The Mall’ inizia a penetrare nel tessuto sociale cittadino. Per ora lo avevamo visto a Sanremo solo sotto forma del pulmino che ogni giorno fa la spola tra il centro e l’outlet, ma nei prossimi mesi arriverà il primo evento griffato. La proprietà sta organizzando la prima ‘The Mall Golf Cup’, torno di golf interamente organizzato e sponsorizzato dalla proprietà dell’outlet del lusso.

Il golf, come noto, è veicolo non solo di sport, ma anche di turismo dei cosiddetti ‘big spender’ che a Sanremo sono sempre ospiti graditi. E la sinergia con i grandi marchi del lusso è importante per attrarre turismo di un certo livello.

Intanto in questi giorni proseguono gli incontri tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti di ‘The Mall’. A Palazzo Bellevue si sono nuovamente incontrati l’assessore al Turismo e vice sindaco Alessandro Sindoni e i rappresentanti dell’outlet per studiare nuove strategie turistiche e commerciali per i prossimi mesi. All’orizzonte c’è, tra l’altro, anche il primo periodo natalizio con ‘The Mall’ aperto e attivo. Serve per forza una sinergia tra valle Armea e la città per evitare che ‘The Mall’ sia una ‘cattedrale nel deserto’ e che la città rischi di non beneficiare del flusso di turisti stranieri attratti dai grandi marchi del lusso.