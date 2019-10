I cinghiali lasciano i boschi per le città. È una realtà ormai quotidiana sulle alture di Genova, ne abbaimo avuto un assaggio a Ventimiglia con la 'famiglia' che si era stabilita alla foce del Roja, e questa mattina la cosa ha toccato anche Sanremo.

Come si vede nella foto che pubblichiamo, un piccolo cinghiale è stato visto in strada in zona Foce, in pieno giorno. Una situazione potenzialmente pericolosa, in mezzo al traffico cittadino. Un cambiamento con il quale dobbiamo tutti fare i conti.