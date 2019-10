Sanremo: mentre si attende il passaggio della perturbazione c'è chi diffonde false notizie, interviene il Sindaco

“Sta girando un falso screenshot raffigurante un mio falso post Facebook su molte chat di Whatsapp. Mi trovo costretto a smentirlo ufficialmente perché purtroppo già diversi genitori mi hanno scritto per segnalarmi la cosa”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, in relazione ad uno scherzo di cattivo gusto messo a segno da qualcuno, che segnala su alcune chat del noto servizio di messaggistica, che le scuole di Sanremo domani saranno aperte. “Trovo deplorevole che – prosegue Biancheri - mentre ci sono decine di persone che si stanno apprestando a trascorrere la nottata pattugliando il territorio a tutela della collettività, dalla costa all'entroterra, in previsione del fronte temporalesco più importante atteso per le prossime ore, ci sia chi si diverte a creare confusione e fare una pericolosa disinformazione”.

“Ricordo – termina Biancheri - che siamo in allerta ‘arancione’ da mezzanotte alle 15 di domani. Ricordo che domani rimarranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. E ricordo che pubblicare o diffondere notizie false atte a turbare l'ordine o la sicurezza pubblica è un reato. Un'allerta meteo è una cosa seria. Non si scherza”.