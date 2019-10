Sanremo e tutta la provincia stanno facendo i conti con un'altra ondata di maltempo e, in particolare sulla Città dei Fiori, sta anche soffiando un forte vento.

Per questo motivo il Comune ha predisposto, come da prassi, la chiusura degli accessi al porto vecchio per ragioni di sicurezza. Domani verranno effettuate le valutazioni necessarie per la successiva riapertura.