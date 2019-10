Lavori a Breil: un mese di chiusura diurna della Statale 20 con deviazione obbligatoria via Sospel

A partire da lunedì prossimo (28 ottobre) e fino al 29 novembre incluso, dalle 8.30 alle 16, solo nei giorni infrasettimanali, sarà interrotta la prosecuzione in terra francese della Strada Statale 20 del Colle di Tenda all'altezza di Breil, in territorio francese.

Il lungo stop è dovuto a dei lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose, che continuano a scaricare pietre sulla carreggiata. Sarà istituita una deviazione obbligatoria, via Sospel, lungo la RD 2566, per chi volesse raggiungere la provincia di Imperia e la Costa Azzurra o, in direzione opposta, la provincia di Cuneo.

Nei fine settimana la circolazione sarà regolare, lo stop diurno sarà in vigore solo dal lunedì al venerdì, così come sarà regolare a partire dalle 16 e fino alle 8.30 della mattina successiva.