Imperia: nel cantiere della galleria Gastaldi spunta un camion con la foto del Duce sul parabrezza (Foto)

Un camion con la foto di Benito Mussolini sul cruscotto in bella vista nel cantiere della galleria Gastaldi di Imperia. La cosa non poteva passare inosservata, specie trattandosi di un intervento pubblico, e 'Potere al Popolo' è intervenuta segnalando la cosa e chiedendo un intervento da parte del sindaco Claudio Scajola.

Scrivono dal partito: “Il sindaco Scajola, come da articoli di quotidiani e da fotografie correlate, si è personalmente recato in galleria Gastaldi per verificare il procedimento e l'evolversi dei lavori. Chissà se si sarà accorto della foto posta sul vetro anteriore del camion proprio davanti alla stessa galleria e che ritrae Benito Mussolini, qualora non se ne fosse avveduto lo abbiamo fatto noi. Ci chiediamo pertanto a chi siano stati affidati i lavori e ci chiediamo anche se Imperia, città capoluogo di Provincia insignita nel 1980 dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini della medaglia d'oro al Valor Militare per la lotta di Liberazione dal nazifascismo meriti ciò che è visibile semplicemente passeggiando per la via principale del centro cittadino dell'abitato di Porto Maurizio, in via Felice Cascione, medico, combattente per la Libertà, medaglia d'oro al Valor Militare”.

“Ce lo chiediamo noi così come lo chiedono tutti i cittadini democratici che ci hanno segnalato il fatto - concludono da 'Potere al Popolo' - e pensiamo che l'amministrazione Scajola debba intervenire nel merito procedendo all’ immediata revoca dell’appalto alla ditta esecutrice per apologia di fascismo ai sensi dell’art. 4 della legge 645/1952 promulgata in attuazione della XII disposizione finale della Costituzione della Repubblica Italiana fornendo in tal modo una precisa risposta alle preoccupazione dei cittadini che all’ antifascismo devono - tutti indistintamente - la loro libertà”.