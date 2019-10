Ventimiglia: l'Avv.Condrò confermato alla guida del comitato di quartiere Magliocca-Gallardi, presto un incontro con l'amministrazione comunale

L’Avv. Davide Condrò è stato riconfermato alla presidenza del Direttivo del comitato di quartiere Magliocca-Gallardi di Ventimiglia. La vicepresidenza è stata affidata al dott. Sergio Pallanca.

L'elezione è avvenuta il 18 ottobre, insieme alla nomina dei rappresentanti per ognuna delle zone toccate da questo Comitato. Quindi sono stati eletti:



- Rosy Morreale (rappresentante zona S. Lorenzo e con funzioni di segretaria); - Michelangelo Gallizzi (rappresentante delegato Case Gallardi);

- Domenico Galiera (rappresentante zona Via Gallardi);

- Sergio Pallanca (rappresentante delegato zona S. Bernardo e Seglia);

- Lorenzo Palmero (rappresentante delegato zona Case Boi);

- Nico Cannizzaro (rappresentante delegato zona Pedaigo e Via Forte S.Paolo);

- Paola Truffelli (rappresentante zona Frati Maristi);

- Agostino Modesti (rappresentante delegato zona Via due Camini);

- Vincenzo Condina (rappresentante zona Via S. Anna).



Subito dopo l'elezione il presidente ha detto: "E' importante portare avanti il lavoro svolto in questi anni e ringrazio i consiglieri per la fiducia riposta nella mia persona con l'auspicio che venga garantita una maggiore attenzione per le frazioni".

Il comitato collabora e ha collaborato fattivamente con tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo ponendosi come mero obiettivo quello di contribuire a migliorare la vivibilità delle zone rappresentate. I componenti, infatti, che svolgono con dedizione il loro operato a titolo sociale e di volontariato, si impegnano a fare da portavoce agli enti competenti per ogni segnalazione ricevuta dai cittadini. Nel corso dell'assemblea sono stati inoltre analizzati gli interventi realizzati nell'ultimo quinquennio e quelli che necessariamente e con urgenza dovranno essere realizzati a breve termine nell'interesse e per la sicurezza della cittadinanza.