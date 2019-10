Imperia: Camera di Commercio 'sold out' questa mattina per l'evento 'Valore Turismo' organizzato da Banca d'Alba (Video)

E’ stato un evento ‘sold out’, quello che oggi alla Camera di Commercio di Imperia, ha visto sul palco big player del mondo digitale incantare una platea di oltre 250 persone, arrivate da tutta la Liguria, per l’appuntamento formativo gratuito organizzato da Banca d’Alba per gli operatori del settore turistico.

Si tratta della prima edizione di “Valore Turismo”, evento di formazione gratuito rivolto a chi opera nel settore turismo. Un momento di aggregazione, formazione e confronto per parlare di innovazione, sviluppo e opportunità in ambito turistico, spaziando da temi ad alto contenuto tecnico ad altri di taglio strategico e di comunicazione. Sul palco Google, Travel Appeal (startup innovativa che si occupa di reputazione online attraverso Intelligenza Artificiale e analisi di Big Data) e Roberta Milano, esperta di strategie digitali in ambito turistico. Si è parlato anche dei prodotti e dei servizi bancari più innovativi per sostenere e facilitare gli operatori del settore turistico.

Banca d'Alba dimostra così la sua attenzione alle imprese del territorio promuovendo un evento rivolto a chi opera in questo settore così importante per l’economia del paese. L’Istituto albese organizza periodicamente eventi destinati alla formazione dei propri clienti, avvalendosi della professionalità e della competenza di consulenti esperti del settore: “Abbiamo voluto dare un segnale forte di presenza – ha detto Elvio Curti, Vice Direttore Generale di Banca d’Alba - per un settore che riteniamo essere il motore trainante dell’economia del paese. E’ proprio parte del DNA di Banca d’Alba essere di sostegno alle imprese con tutti gli strumenti possibili, anche con eventi come questo, dove per la sua riuscita, abbiamo lavorato in maniera sinergica con Confcommercio e Federalberghi, avvalendoci dei massimi esperti in materia di comunicazione come Google, Travel Appeal e Roberta Milano”. E’ stata una mattinata formativa intensa che ha portato tanti consigli concreti e spunti lavorativi per le imprese turistiche presenti in sala.

Il Presidente di Federalberghi Imperia, Dario Ghiglione ha così commentato: “Un evento che va oltre la formazione, dedicato a chi opera nel settore dell'ospitalità ma non solo. Federalberghi Imperia, grazie a Confcommercio e a Banca d'Alba, sostiene questo progetto da oltre un anno per presentare sul territorio del Ponente Ligure le Aziende digitali tra le più significative del settore, moderate da Roberta Milano, che ha saputo portare innovazione e cambiamento in Italia. Un valore aggiunto per coloro che vogliono scoprire le novità digitali dell'ospitalità, con casi concreti da applicare nel nostro lavoro".