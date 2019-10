Fulmini e saette squarciano il cielo di Ponente, le spettacolari foto dei nostri lettori

Il maltempo, la pioggia e il temporale non sono solo una scocciatura o un pericolo. Sono anche l'occasione per avere l'ennesima conferma di come la natura sappia essere anche uno spettacolo.

In queste ore il cielo del Ponente è squarciato da fulmini e saette, occasione d'oro per gli amandi della fotografia che si stanno sbizzarrendo puntando in alto i loro obiettivi.

Pubblichiamo, quindi, alcuni degli scatti inviati alla nostra redazione. I lettori che volessero condividere con noi le loro fotografie potranno inviarle all'indirizzo redazione@sanremonews.it