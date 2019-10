È partito questa mattina il servizio RT di trasporto gratuito per gli oltre 100 ragazzi delle superiori ex ‘Pascoli’ che si muovono con i mezzi pubblici

Dopo l’annuncio di fine settembre, ha fatto il suo esordio questa mattina il servizio di Riviera Trasporti finanziato anche dal Comune di Sanremo per andare incontro agli studenti delle superiori ex ‘Pascoli’ sfrattati dopo le note vicende legate al plesso di corso Cavallotti.

Due autobus completamente gratuiti che gli studenti potranno utilizzare per raggiungere le scuole da Sanremo, partendo da piazza Colombo e con alcune fermate strategiche nel tragitto. Le classi delle superiori ex ‘Pascoli’ sono state infatti distribuite in altre scuole della zona di Taggia in attesa del trasferimento al Mercato dei Fiori. Circa una decina saranno trasferite in Valle Armea a inizio 2020, le altre arriveranno successivamente. E intanto il Comune di Sanremo, insieme alla RT, studia un sistema di trasporti che sia funzionale e sicuro.

Per il momento saranno in funzione i due bus partiti questa mattina che, partendo da piazza Colombo, fermeranno davanti alla Pascoli, a San Martino dal supermercato di Bussana e a Villa Boselli. Poi, quando le prime classi andranno al Mercato dei Fiori, Comune e RT studieranno un sistema differenziato per continuare a trasportare i ragazzi verso le aule provvisorie e anche in quelle nuove di Valle Armea. Un sistema che entrerà poi a regime quando, finalmente, tutte le classi saranno nella loro nova se del Mercato dei Fiori, ma se ne parlerà a 2020 inoltrato.