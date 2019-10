Ospedaletti: Taggiasco a gamba tesa sull'Amministrazione "La soluzione sul porto arriva dal 'capitano' precedente"

Dopo la notizia (QUI) sulla delibera della Giunta per arrivare alla soluzione del contenzioso con il fallimento per il porto di Marina di Baiaverde, interviene il Consigliere Comunale di opposizione, Maurizio Taggiasco.

“Trovo che sostenere di aver fatto il primo passo per il rilancio e lo sviluppo di Ospedaletti – sottolinea - appropriandosi di tali azioni sia del tutto inopportuno. D'accordo che ora hanno il timone ma se ad oggi ciò è possibile, anzi se dal 5 novembre la barca potrà entrare in porto sarà grazie ai precedenti comandanti che, con i loro equipaggi, hanno affrontato le bufere e spiegato le vele, sapendo lavorare in simbiosi con la Regione Liguria, dalla Provincia di Imperia, dalla Capitaneria di Porto e da tutti i funzionari che per anni hanno letto e creato maree di carte (richieste dalla burocrazia e dalla magistratura italiana). Se emanare un'unica delibera significa risolvere un problema decennale sarà giudice il tempo”.

“Sono contento per Ospedaletti – termina Maurizio Taggiasco - e per ciò che potrà rappresentare per essa, seppure continuo a temere quanto una grande opera come questa possa ‘fare gola’ a tanti, forse però poco amanti della città delle rose”.