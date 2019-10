Il produttore di Lavanda officinalis 'Imperia' Federico Guadalupi questa sera a 'I Soliti Ignoti' su Rai 1

Un’importante occasione di immagine per il progetto Lavanda Riviera dei Fiori, questa sera dal Teatro delle Vittorie di Roma nella trasmissione televisiva “I soliti Ignoti”, programma televisivo di Rai 1 condotto da Amadeus, tra gli otto 'ignoti' ci sarà anche Federico Guadalupi di Imperia, produttore di lavanda officinalis cultivar “Imperia”.

Federico Guadalupi titolare dell’azienda agricola 'Biodiversamente' è uno dei produttori di lavanda del progetto Lavanda Riviera dei Fiori, principalmente produce la Lavanda 'Imperia' che viene promossa a scopo alimentare per un rilancio del nostro entroterra e di tutto il Territorio. 'Lavanda della Riviera dei Fiori' non è solo un marchio ma è l’opportunità di far crescere con un lavoro di rete tra operatori un Territorio che attualmente è definito da 32 Comuni.

In provincia di Imperia: Airole, Armo, Borgomaro, Castelvittorio, Cesio, Cosio di Arroscia, Dolceacqua, Dolcedo, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna , Pigna, Pornassio, Prelà, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Vasia. In quella di Savona : Albenga, Arnasco, Castelbianco, Cisano sul Neva, Garlenda, Nasino, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga. A Cuneo: Alto, Caprauna, Ormea.

La nuova varietà di Lavandula angustifolia denominata 'Imperia', creata da Franco Stalla di Alberga, ha una resa in olio essenziale di circa 1,4 lt/Ql., circa il doppio delle varietà attualmente coltivate, ha una percentuale di Linalolo che va oltre il 50% ed é perfetta per l’uso nel settore agroalimentare e gastronomico come pianta aromatica. Per le sue qualità (agisce sullo stomaco e sull'intestino aiutando la digestione) già gli antichi romani usavano la lavanda per la preparazione dei piatti.

Per informazioni si può inviare una mail a: info@lavandarivieradeifiori.it o seguiteci sul sito www.lavandarivieradeifgiori.it , sulle pagine Fb Lavanda Riviera dei Fiori ed Ordine Gastronomico Lavanda Riviera dei Fiori.