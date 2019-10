Alla CNA di Sanremo l’11 e 12 novembre, Workshop con Alle Tattoo, l’uomo dei tatuaggi record

Un evento imperdibile per i professionisti del tatuaggio: CNA Imperia, in collaborazione con Must Tattoo Line, organizza a Sanremo un workshop teorico e pratico sul tatuaggio l'11 e il 12 novembre prossimi.

In cattedra salirà il Guinness World record Alle Tattoo Limidi Edition (Guinness World Record Alle Tattoo), che affiancherà i tatuatori in un percorso teorico e pratico su modelli.

Alessandro Bonacorsi, meglio conosciuto come Alle Tattoo, è entrato nel Guinness dei primati con numerosi record per le sessioni di tatuaggi più lunghe al mondo: l’ultima, con un tatuaggio no-stop realizzato in sessanta ore, è stata seguita da duemila persone, che hanno fatto capolino nello studio di Limidi, e oltre due milioni sui social, un evento il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza.

Il corso di approfondimento sulla gestione dello Studio Tattoo e sulla tecnica del tatuaggio si tiene presso la sede di CNA in Via Bartolomeo Asquasciati 12 a Sanremo, a 50 mt dal Teatro Ariston: l’appuntamento rappresenta una importante occasione non solo per crescere professionalmente insieme ad Alle Tattoo, ma anche un momento di confronto con i colleghi e con lo staff di Must Tattoo Line e di CNA Imperia.

Questo il programma delle due giornate

Lunedì 11 Novembre

Ore 10:00

Presentazione ed introduzione al corso



Ore 10:30

TEORIA

La gestione professionale di uno Studio Tattoo

- L'accoglienza del cliente

- La gestione del gruppo di lavoro

- Gli adempimenti contabili e fiscali, le legislazioni locali e nazionali, il ruolo dell’associazione di categoria

- La comunicazione all'interno dello Studio ed all'esterno, l'importanza dei social network per aumentare la brand reputation. Esempi pratici. L'esperienza di AlleTattoo.

Ore 13:00 - 14:00 Lunch Break con CNA

Ore 14:00

PRATICA

- La preparazione della postazione per ottimizzare il lavoro

- La preparazione della postazione nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e della salute del cliente

- L'importanza degli strumenti corretti per realizzare un tatuaggio professionale (scelta della macchinetta, degli aghi, dei colori ed altro materiale di lavoro)

- L'importanza dei prodotti cosmetici durante la realizzazione del tatuaggio per garantire una pelle sana, facilitare il lavoro, valorizzare il tatuaggio

- Tatuatore o consulente?

Martedì 12 Novembre

Ore 10:00

PRATICA

- Preparazione disegno e stencil;

- Preparazione postazione Tattoo.

Ore 13:00 - 14:00 Lunch Break con CNA

Ore 14:00 Workshop con modelli

- Stile Avantgarde

- Stile Watercolor

- Stile Maori

Ore 18.15-18.30 Consegna Attestati di partecipazione ed omaggi riservati

Grazie all’incontro con i tecnici di Must Tattoo Line, partner CNA per il percorso, e l’indispensabile supporto dell’artista tatuatore Alle Tattoo, sarà possibile approfondire le più innovative tecniche di tatuaggio e lo studio dei prodotti ed accorgimenti per una resa ottimale del soggetto sulla pelle.

Il segreto di un tatuaggio bello è infatti una pelle sana. Non basta applicare uno o più prodotti per avere buoni risultati: la sequenza e il metodo di trattamento devono adattarsi alle diverse condizioni che si presentano, ogni tatuaggio e ogni pelle hanno caratteristiche proprie.

Non solo.

L’immagine dello Studio, l’accoglienza, la gestione dell’attesa, l’ascolto delle esigenze del cliente e l’erogazione del servizio: in tutte queste fasi si “comunica” la professionalità ed è fondamentale saper adottare l’approccio corretto. L’immagine ed il modo di comunicare devono essere riconoscibili tra i competitor e soprattutto coordinati tra i vari mezzi e strumenti di comunicazione, a partire dai social network.