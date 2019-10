Ventimiglia: controlli della Polizia in città, denunciati due 35enni per spaccio ed un libico non regolare

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno denunciato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti ed uno straniero per violazione della normativa sul regolare ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato.

Nel pomeriggio di sabato scorso una coppia di italiani, entrambi di 35 anni ed originari di Sanremo, è stata denunciata dopo che gli agenti hanno trovato nella loro abitazione 0,26 grammi di marijuana e 16,54 di hashish. Su una mensola del soggiorno c’era anche un proiettile per arma da sparo calibro 7.65 illegalmente detenuto. I coniugi sono così stati denunciati, in concorso, per detenzione di droga ai fini dello spaccio e l’uomo anche per detenzione illegale di munizioni.

Domenica scorsa, invece, la Squadra Volante del Commissariato ha arrestato uno straniero 19enne originario della Libia, rientrato illegalmente in Italia dopo l’espulsione dal territorio disposta dal Questore di Udine. Il giovane è stato trovato gli agenti che sono costantemente impegnati nella gestione dei flussi migratori e della presenza migranti in città.