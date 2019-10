Da gennaio ad aprile prossimi ad Arma di Taggia un corso base per apicoltori principianti

Come ogni anno, l'associazione apicoltori delle province Liguri 'ApiLiguria' di Imperia organizza, un corso di base per apicoltori principianti che si terrà presso la Coop. Riviera dei Fiori di Arma di Taggia, dal 17 gennaio al 3 aprile 2020.

L'affluenza degli iscritti ai corsi annuali è in continua crescita. Questo è un dato che ci conforta in quanto è sinonimo di un generale interesse per questo piccolo ma importantissimo insetto che è fondamentale per la produzione di più del 60% di tutto quello che mangiamo.

Per informazioni: imperia@apiliguria.it o 366 4131448.