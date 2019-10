Sanremo: serie di interventi tra oggi e domani disposti dal Servizio Viabilità Settore Lavori Pubblici

Alcuni sono già in corso mentre altri si svolgeranno domani. Si tratta di lavori decisi dal Comune d Sanremo in diverse vie della città.

- via Martiri della Libertà: è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per i lavori di rifacimento della condotta fognaria;

- in via Ruffini: è in vigore il divieto di transito per la creazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato

- in via Lamarmora, dalle 8 di domani (mercoledì 23 ottobre): divieto di sosta per i lavori di sistemazione del camminamento pedonale;

- in via G. D'Annunzio, dalle 8 di domani (mercoledì 23 ottobre): senso unico alternato per i lavori di rifacimento dell’asfalto;

- in via Legnano, dalle 8 di domani (mercoledì 23 ottobre): divieto di sosta per i lavori alla condotta di distribuzione del gas.