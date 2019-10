Camminata tra gli olivi, Enrico Lupi "Una passeggiata in sinergia con frantoiani e coltivatori"

"Centoventiquattro città apriranno domenica prossima i loro territori alle famiglie, agli amatori dello sport, della natura e del tempo libero e credo che questo sia un grande risultato". Interviene in questo modo Enrico Lupi, Presidente dell'associazione nazionale 'Città dell'Olio', che annuncia l'importante appuntamento del prossimo fine settimana.

"La camminata tra gli ulivi - prosegue Lupi - consiste in una passeggiata che tutti i soci delle Città dell'Olio organizzano, per i loro cittadini, in sinergia con i frantoiani, i coltivatori e tutti coloro che interagiscono con la filiera dell'olio. Celebreremo a Siena il 29-30 novembre il venticinquesimo anniversario della fondazione dell'Associazione delle Città dell'olio".



"Credo che - termina - grazie allo sforzo di donne e uomini, che ci hanno creduto, l'associazione abbia oggi un riconoscimento giuridico molto forte a livello di Istituzioni nazionali ed internazionali".