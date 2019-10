Sono previsti giovedì e venerdì prossimi gli interventi di pulizia di tombini e caditoie, con conseguenti divieti di sosta e rimozione a Bordighera.

La fascia oraria va dalle 4 alle 12 e saranno interessate:

- giovedì via Diaz e via Aurelia lato mare

- venerdì via Cagliari e via degli Amici