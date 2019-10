Bordighera: bando di concorso per l'assunzione di un nuovo agente per la Polizia Municipale

E’ stato indetto dal Comune di Bordighera un bando di concorso per l’assunzione di un nuovo agente di Polizia Municipale. L’assunzione sarà a tempo indeterminato.

Il neo assunto, che ovviamente dovrà superare una serie di esami previsti, entrerà in organico nella categoria C. Dovrà essere di età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo. Dovrà avere la cittadinanza italiana in quanto alcune funzioni proprie della figura professionale in oggetto (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

Dovrà essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Non dovrà avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Non dovrà avere condanne, anche con sentenza non passata in giudicato. Il titolo di studio previsto è quello di diploma di scuola secondaria di secondo grado.