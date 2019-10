Imperia: una serie di corsi base per formare nuove leve di apicoltori anche nella nostra provincia

L’associazione AlpaMiele di Imperia organizza una serie di corsi base di apicoltura per formare nuove leve di apicoltori. “Riteniamo che la provincia di Imperia – evidenzia l’associazione - sia un areale (apisticamente parlando) molto interessante dal punto di vista climatico e floristico. Questo ambiente può garantire lo sviluppo delle colonie di api e una produzione per chi le alleva”.

Naturalmente ci sono degli aspetti che vanno tenuti conto per una buona conduzione degli alveari e necessitano di personale qualificato che descriva tutte le attività da svolgere per produrre il miele. ALPA Miele, con i suoi tecnici, mira a seguire le nuove generazioni di apicoltori attraverso un corso base e il supporto durante l'avviamento dell'allevamento di questi piccoli insetti, indispensabili per mantenere la biodiversità nel territorio.