Ventimiglia: mercoledì all'Aprosiana incontro pubblico sulla storia della Croce Rossa organizzato da 'Coop Liguria'

‘Ti aiuterò sotto ogni bandiera – Storia della Croce Rossa’: è questo il tema del prossimo incontro pubblico che si terrà mercoledì prossimo alle 16 nella sala della biblioteca civica Aprosiana di piazza Bassi a Ventimiglia.

Organizzato dalla locale sezione ‘Soci Coop Liguria’ di Ventimiglia, l’incontro sarà una ulteriore occasione per approfondire anche l’insostituibile attività assistenziale della Croce Rossa e ripercorre la sua importante storia dall’istituzione ai giorni nostri: principi e azioni di solidarietà e assistenza nel mondo e sul territorio di una organizzazione nata in tempo di guerra per soccorrere feriti al di là degli schieramenti.

Interverranno Alessandro Chiabra, studioso di storia ed esperto di comunicazione, e Sergio Rigo, presidente della Croce Rossa di Ventimiglia. Ingresso libero.