Ventimiglia: domenica Festa di Halloween ai giardini Tommaso Reggio

Domenica 27 ottobre a partire dalle ore 14, grande Festa di Halloween presso i giardini pubblici Tommaso Reggio, vicino alla giostra. Un pomeriggio all'insegna del divertimento per i più piccoli con la presenza del trucca bimbi, la Strega delle Caramelle e la Zucca di Halloween.



"Un appuntamento completamente gratuito che vedrà la partecipazione del Centro Pony Centro equestre Val Nervia, tappeti elastici, palloncini, pop corn e dolciumi per tutti. Durante la giornata si esibiranno i Sestieri Burgu e Cuventu. Si ringraziano gli sponsor: Pasta Fresca Morena, Accardo Gaetano, De Cesare Salotti, la Croce Verde Intemelia Ventimiglia (che presterà servizio per l'intero pomeriggio), Ferrari Oro e Amnesia Abbigliamento Uomo. Avvisiamo tutti che in caso di maltempo la festa si svolgerà la domenica successiva. Vi aspettiamo numerosi!" - ricordano gli organizzatori.