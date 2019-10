Triora: nonostante il maltempo grande successo per il 6 'Memorial Pavan', vincitore assoluto Azelio Magini di Arezzo (Foto)

Nonostante le previsioni meteo avverse di ieri, la sesta edizione del concorso fotografico nazionale Memorial Angelo Pavan si conferma un evento di successo e di partecipazione, baciato da un clima clemente per tutta la giornata di domenica.

La giornata di premiazioni, per la prima volta, ha messo il vestito nuovo della Giornata del Fotoamatore UIF (Unione Italiana Fotoamatori), un'intera giornata trascorsa nel suggestivo borgo del paese delle streghe dove protagonista è stata la fotografia amatoriale. La giornata è iniziata con un dolce buffet di accoglienza, organizzato dal Bar Ricicì, presso Palazzo Stella, dove sono state inaugurate due mostre con patrocinio Uif: la mostra collettiva "Fotografia la mia Passione" realizzata da 40 autori Uif e la mostra personale "Attimi di Sport" realizzata da Fabio Pavan. La mattina è proseguita con un interessante shooting fotografico tra i suggestivi carugi di Triora, che ha visto come protagonisti i falconieri dell'Associazione Terra di Confine.

La giornata ha avuto il culmine il pomeriggio con le premiazioni presso il centro culturale "La Strega", dove il numeroso pubblico ha potuto ammirare le 117 foto esposte e visionare le oltre 200 immagini ammesse. La giornata come da tradizione è giunta al termine con lo spettacolare banchetto organizzato dalla Pro Loco di Triora. A fare gli onori di casa per il Comune di Triora (patrocinatore e sostenitore dell'evento) è stato l'assessore Giacomo Oliva presente a tutti i momenti salienti della giornata, presente anche il presidente UIF, Pietro Gandolfo. Entrambi hanno apprezzato l'organizzazione della giornata e l'elevata qualità delle opere presentate e ammesse (opere arrivate da tutte le parti di Italia). L'evento che ha ricevuto il patrocinio anche da parte della UIF e dell'Unione delle Valli Argentina e Armea ha visto 96 autori partecipanti, per un totale di 815 foto. Sono state esposte 63 foto nelle mostre presso Palazzo Stella e 117 foto presso il Centro Culturale "La Strega".

Per il premio del Contest Facebook primo con 168 "mi piace" è stato Mauro Caruso con la foto “ a ca' di Osvaldo Luca al parrucco”, secondo con 124 "mi piace" Krisztian Gendur “fotografando Triora” e terzo con 50 "mi piace" Avena Davide “alta valle innevata”.

E' stato proclamato vincitore assoluto del 6° ‘Memorial Angelo Pavan 2019’, e presente all'evento, l'autore della provincia di Arezzo, Azelio Magini.

Questi gli altri premi:

- premio fotoclub più numeroso è andato con 14 soci partecipanti al ‘Riviera dei Fiori’ di Sanremo;

- premio speciale migliore macro è andato a Debora Gaudioso con l'opera ‘Variopinto battito d'ali’

- premio speciale miglior ritratto è andato a Claudio Petazzi con ‘Anziana donna miao’

- premio miglior foto sportiva conquistato da Mauro Caruso con la foto ‘Moto trial in spiaggia’

- premio miglior foto naturalistica a Renzo Mazzola con l'opera ‘Pellicani dal ciuffo’

- miglior Under 18 è andato a Nicol Rebecchi con l'opera ‘Duomo Milano0, secondi ex-aequo under 18, Tosca Carnevale, Giada Forte, Marta Forte, Mattia Lupoi, Andrea Parodi

- premio miglior autore ligure è andato a Bruno Oliveri

- premio migliore ‘Drone photography’ a Claudio Cecchi con la foto ‘fronte'

- premio speciale fotosport.eu in ricordo di Claudio Colombi è andato a Pino Scigliano Floyd con l'opera ‘Un traverso al rally di Svezia 2019’

- premio miglior foto di Triora a Mario Chiaiese con ‘Alba a Triora’

- premio speciale foto unione Valle Argentina e Armea ad Alberto Locatelli con ‘Alpi liguri’

- premio miglior foto eventi e tradizioni trioresi a Davide Avena davide con l'opera ‘Processione del monte’

Per la sezione paesaggi e tradizioni dal mondo, segnalate le opere di testi Bruno, Ornella Massa e Mario Chiaiese.

1° posto a Vincenzo Bianco della provincia di Livorno con l'opera ‘Zanzibar’

2° posto a di Paolo Menna della provincia dell’Aquila con l'opera ‘Loro e l'oro’

3° posto a Maurizio Loviglio della provincia di Savona con l'opera ‘Perito Moreno’

La sezione libero B&N ha visto come segnalati gli autori Medardo Alberghini della provincia di Bologna e Giorgio Biasco della provincia di Lecce

1° posto a Luca Marelli della provincia di Imperia con l'opera ‘L'amante’

2° posto a Maria Teresa Carniti della provincia di Cremona con la foto ‘Io ballo sotto la pioggia’

3° posto a Natallia Sikorskaya della provincia di Imperia con l'opera ‘Giovane Monaco che legge’

Per la sezione ‘Tema libero colore’, segnalati gli autori Mario Iaquinta della provincia di Cosenza e Maria Teresa Carniti.

1° posto a Marco Merello della provincia di Genova con l'opera ‘Batti becchi’

2° posto a Mariella Mesiti della provincia di Varese con l'opera ‘Rebecca’

3° posto a Giulia Del Ghianda della provincia di Livorno con l'opera ‘In curva’

(Foto di Mauro Caruso e Rita Barberis)