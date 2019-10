Sanremo: giovedì la conferenza “Charles Garnier e Claude Monet, due artisti parigini affascinati dall’estremo Ponente Ligure”

Giovedì 24 ottobre, alle 16, alla Biblioteca Civica di Sanremo, in via Carli 1, nell’ampia sala del terzo piano si terrà una conferenza dal titolo “Charles Garnier e Claude Monet, due artisti parigini affascinati dall’estremo Ponente Ligure”. Un incontro organizzato dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti, Sezione di Sanremo.



I relatori saranno la storica Gisella Merello e l’architetto Andrea Folli che si sono dedicati a lungo allo studio delle opere di Garnier nell’estremo ponente ligure ed in Costa Azzurra. "La scorsa primavera hanno collaborato all’importante esposizione su “Monet, ritorno in Riviera” al castello di Dolceacqua ed alla villa Regina Margherita di Bordighera ed hanno contribuito con alcuni loro testi alla stesura del catalogo. Grazie alla proiezione di varie immagini gli studiosi cercheranno di chiarire alcuni punti in comune dei due artisti così come le loro posizioni diametralmente opposte nel campo dell’arte.il Ponente Ligure con i suoi rigogliosi palmeti ha comunque affascinato entrambi, dando un tocco mediterraneo alle forme ed ai colori delle loro opere" - spiegano dalla SIDEF.