Imperia: 10 anni de Lo Spazio Vuoto, sabato e domenica spettacolo teatrale e brindisi

Sabato 26 ottobre, alle 21 e domenica 27 ottobre, alle 15.30, al Teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia andrà in scena Smànie, da Molière. Lo spettacolo è stato creato dai padroni di casa Livia Carli e Gianni Oliveri, insieme ai loro allievi del laboratorio di teatro de Lo Spazio Vuoto – Corso Ragazzi.

"Domenica 27 ottobre, dopo lo spettacolo, dalle ore 18.30, Lo Spazio Vuoto vi aspetta per brindare insieme ai 10 anni dalla sua nascita. Siete tutti invitati per festeggiare il suo compleanno presso la caffetteria/ pasticceria “Dolcezze in galleria”, presso la Galleria degli Orti di Oneglia" - spiegano da Lo Spazio Vuoto.