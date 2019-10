Scopri il tavolo salvaspazio LG Lesmo che ti farà guadagnare spazio e comfort

Qual è il tavolo salvaspazio ideale? Non c’è un’unica risposta, come sa bene chiunque si sia messo alla prova in una iniziativa d’arredo. La soluzione giusta è quella che meglio sa conformarsi alle specificità abitative.

Imprescindibili, nel campo dei mobili trasformabili, sono qualità, innovazione e funzionalità. È questo che ci ha indotto ad un’analisi approfondita delle peculiarità dell’offerta di LG Lesmo, azienda brianzola attiva da oltre 30 anni nel settore dell'arredamento trasformabile.

Non stiamo parlando di una delle tante società che hanno colto negli ultimi anni le opportunità di business riservate da questo ambito dell’arredamento. LG Lesmo propone artigianato di alta qualità, completamente made in Italy. Non solo. I suoi prodotti possono essere personalizzati in ogni particolare, affrontando con la massima efficacia ogni problematica relativa alla gestione dello spazio.

All’interno del catalogo si trovano consolle allungabile , tavoli allungabili, sedie pieghevoli , tavoli trasformabili, tavolini trasformabili. Soluzioni intelligenti che grazie a un’elevata qualità costruttiva, frutto dell’impiego dei migliori materiali, si dimostrano capaci di servire il cliente in ogni circostanza e destinate a durare nel tempo.

È questo approccio alla produzione, antitetico alle attuali e sterili politiche dell’usa-e-getta, che ha condotto alle incredibili sedie Duplex , che si sdoppiano, e al funzionale Fold'n'Flip, il quadro che si trasforma in appendiabiti.

La selezione del tavolo salvaspazio LG Lesmo più adatto all’arredamento della tua abitazione

Ma veniamo alle scelte che portano all’individuazione del tavolo salvaspazio LG Lesmo rispondente alle diverse esigenze d’arredamento. Consideriamo un ambiente già arredato, in cui va collocato il tavolo. Uno dei primi interrogativi da porsi riguarda la posizione del nuovo elemento d’arredo.

Se viene posto davanti al divano, LG Lesmo prevede tre prodotti a seconda della situazione. Se le esigenze abitative richiedono dai sei agli otto posti, è sufficiente il tavolo a rotazione (che da chiuso misura 76x100 cm, mentre da aperto 152x100 cm).

Qualora invece gli ospiti siano di più, da otto a dieci, è meglio optare per il tavolo a libro. Da 12 a 16 persone, la soluzione è rappresentata dal tavolo estendibile. Cresce il numero di varianti nell’eventualità del posizionamento del tavolo al centro della stanza.

In questo contesto LG Lesmo prevede quattro opzioni, vincolate, ancora una volta, al numero di ospiti. Da sei a otto, conviene acquistare il tavolo alto a rotazione. Se il cliente si colloca nell’intervallo 10-12, può scegliere tra i modelli di tavolo allungabile : AXM, AXQ e AXL.

Le altre due situazioni contemplate interessano quelle zone giorno che ospitano da 14 a 16 persone, per cui sono previsti i modelli AXM PLUS e AXL PLUS, e l’eventualità di oltre 16 ospiti. Per quest’ultima vengono prospettati due prodotti, il modello AXXL PLUS e articoli su misura.